n las guerras del capitalismo la cuestión central son los bienes materiales, no las personas. Los gobiernos y los medios mencionan en detalle, con abundante material gráfico y audiovisual, la destrucción de edificios, de instalaciones militares y centrales nucleares, el éxito o el fracaso de las incursiones aéreas y el lanzamiento de misiles, pero dejan de lado los dolores de los seres humanos, a los que ya ni siquiera los consideran daños colaterales .

En la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán las personas no existen. Lo que enseña la verdadera cara del sistema, preocupado solamente por los objetos de valor creados por el capital, al cual sirve tanto en lo material como en lo simbólico.

Los analistas de la geopolítica están más preocupados por el posible cierre del estrecho de Ormuz, por el precio del petróleo y el flujo global de mercancías, que por la afectación al ambiente que producen estas guerras hipertecnologizadas y por las consecuencias que tienen en nuestras vidas. Se puede navegar por decenas de portales y todos los datos están centrados en las repercusiones de las guerras en la economía y las bolsas. De hecho, asistimos al elogio sistemático de la muerte frente a la vida, que no parece tener lugar en el mundo del capital.

Más aún, las artimañas de la guerra, el engaño, la perfidia y la manipulación mediática de la población, se erigen en maniobras geniales aunque su objetivo sea la destrucción y la muerte. Donald Trump, por poner apenas un ejemplo, aseguró que había dos semanas de plazo para negociar la paz antes de atacar Irán. Pero al día siguiente puso en marcha una operación largamente planificada. Luego asegura que la guerra se terminó, lo que induce a pensar que está pergeñando su continuación con más bombardeos.

Con la anterior descripción no pretendo criticar la maldad de los mandamases del sistema, lo que sería perder el tiempo. Quien no lo tenga claro no será convencido por nuestros argumentos. Por el contrario, quiero reflexionar sobre nuestros pasos como personas y movimientos anticapitalistas a la luz de lo que nos enseñan las guerras actuales.