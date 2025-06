EU busca imponer condiciones en México

o es ninguna novedad el lavado de dinero por los grandes bancos internacionales, un ejemplo son HSBC o Deutsche Bank, que han sido multados; en el caso de Deutsche Bank, con 186 millones de dólares, mientras HSBC, con 1.9 millones de dólares por lavado de dinero a los cárteles colombianos y mexicanos.

En realidad el sistema financiero internacional obtiene sus ganancias no de la intermediación financiera, sino sobre todo de la especulación y dentro de ella el lavado de dinero de la delincuencia organizada. No dudamos por ello de los tres bancos de México sancionados, en especial de CIBanco de Somoza, pero este señalamiento es para presionar a México con el fin de que acepte las condiciones de sometimiento al gran capital, dando marcha atrás a las reformas económicas para mantener el saqueo de nuestra nación. Si EU quiere combatir el lavado de dinero debe empezar por los grandes bancos internacionales y de seguro no lo hará.

Comité Interbancario, Marcos Fuentes y Griselda De Fuentes

Saluda artículo de Abraham Nuncio

Científicos e intelectuales mexicanos de alto nivel podrían lanzar la iniciativa del nuevo Tribunal Russell que reclama Abraham Nuncio con lucidez (La Jornada, 26/6/25), pero la labor de éste tendría que ir más allá de juzgar a las instancias de los países agresores y violentos. Tendría que enjuiciar a quienes generan la violencia dentro de cada nación, los cuales son alimentados por los mismos estados que azuzan esos actos.

Ya decía Zygmunt Bauman en La sociedad sitiada: “No existen, permítanme repetirlo, soluciones locales para problemas generados globalmente (FCE, 2023, p. 152, las cursivas son del autor)”. En efecto, por ejemplo, por más que le demos vueltas al asunto de la exacerbada violencia en México, ésta no podrá ser controlada mientras no se ataquen las causas de la violencia a nivel mundial, empezando por el grotesco papel de Estados Unidos con sus trasnacionales de la industria de armamentos. ¡Alto al genocidio palestino perpetrado por Israel!

Saúl Renán León Hernández

Piden se resuelvan casos de la guerra sucia

Ante la demanda de los familiares y sobrevivientes a violaciones de derechos humanos en la llamada guerra sucia, así como la impunidad en que se encuentran sus casos, demandamos la atención de este gobierno de la 4T para que de una vez por todas termine este flagelo que se ha vivido por más de medio siglo. Hacemos un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que se resuelva este caso en cumplimiento al derecho que tienen a la verdad, la justicia, la reparación integral del daño, se rescate la memoria histórica y se establezcan medidas de no repetición.

Inversionistas solicitan atención de autoridades

Somos un grupo ciudadano de inversionistas afectados por la empresa XY Booster, junto con ex colaboradores despedidos sin liquidación. Exigimos justicia y respuestas por incumplimiento de pagos. La empresa XY Booster surge en 2022 como una propuesta de mejora al esquema tradicional de inversiones en México. Se origina como parte de la Sofipo Ictineo Plataforma, autorizada por la CNBV desde 2012 y vendida a Bradesco en 2024; consolidada como holding (entidad que controla a otras empresas).