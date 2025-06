Este fallo histórico abre la puerta al regreso definitivo del ex presidente catalán Carles Puigdemont y de otros líderes del proceso de secesión fallido de 2017, que viven fuera del país ante el temor a ser juzgados y detenidos por los tribunales españoles, donde tienen varias causas penales abiertas. La ley borra todos los delitos en los que los líderes y los seguidores del proceso separatista habrían incurrido, entre los que se incluía la sedición, la desobediencia, el desacato y la prevaricación. El único delito que no fue amnistiado ni por la normativa ni por el TC fue el de malversación de caudales públicos, porque habría vulnerado la legislación europea en la materia.

La resolución rechaza el calificativo de autoamnistía , con el que pretendían impedir que saliera adelante la moción y en alusión a que la redacción de la ley se hizo en coordinación con el equipo jurídico del gobierno español con una parte de los propios beneficiados, en concreto con los líderes de Junts per Catalunya y el presidente Puigdemont. Entre las principales reacciones a la sentencia destacaron las del presidente de Cataluña, Salvador Illa, y del ministro de Justicia, Félix Bolaños, quienes pidieron al Tribunal Supremo permitir el regreso al país de Puigdemont y sus ex consejeros sin riesgo a ser detenidos, una vez que este órgano judicial informó quemantenía vigentes las causas contra ellos por malversación.