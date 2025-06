Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Viernes 27 de junio de 2025, p. 8

El cineasta Adolfo Dávila, quien recientemente obtuvo dos premios en el Festival de Cine de Brooklyn por su película Violentas Mariposas, considera que México es un país con una gran tradición cinematográfica y grandes realizadores de renombre internacional; sin embargo, el mercado de distribución es complicado, sobre todo para el cine independiente.

“Me siento muy afortunado de haber realizado la cinta a través de los recursos del Estado, sobre todo de Imcine a través de Eficine y Procine, que nos ayudó en la parte de la postproducción, pero donde sí creo que seguimos teniendo un hueco y un vacío profundo es precisamente en la distribución.

Es difícil encontrar estos caminos, y más cuando está en manos de la iniciativa privada que busca estrictamente cine comercial y superfluo en donde no se tocan temas profundos y delicados , expresó el realizador a La Jornada

El largometraje Violentas Mariposas, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Morelia en 2024, gira en torno a un grafitero y una cantante de una banda punk, que se conocen en un contexto de profunda crisis y descontento social.

Sus mentes revolucionarias e idealistas quieren un mundo más justo y están dispuestos a luchar por él. La música y el arte callejero los unen y son sus armas. Ingenuos e inocentes, exigen justicia, hasta ser víctimas de la agresión de tres corruptos policías, despertando la inimaginable rabia de quien ya no tiene nada qué perder.

Habla de una situación nacional normalizada

Cuando presento la película en otros países, uno de los primeros cuestionamientos que me hacen es si no me siento amenazado o si corro peligro por hablar de ciertos temas. Hasta ahora, afortunadamente, no ha sido así, no señalo a nadie, simplemente hablo de una situación nacional.

Para Dávila, el séptimo arte es una de las herramientas más poderosas para visibilizar la realidad y cuestionar nuestra sociedad. Creo que está existiendo ese cine paralelo al otro comercial y de mero entretenimiento , indicó. Violentas Mariposas es un ejemplo de este tipo de películas que busca generar reflexión y conciencia sobre los problemas que aquejan a la sociedad mexicana.

En el Festival de Cine de Brooklyn la cinta recibió el Spirit Award al Mejor Largometraje Narrativo y el premio a Mejor Cinematografía. Ávila explicó que la película aborda el tema de la injusticia en México y la necesidad de romper el silencio.