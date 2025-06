Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 27 de junio de 2025, p. 15

Transferencias bancarias y depósitos en efectivo fueron el principal método que utilizaron “mulas de dinero” pagadas por los cárteles de la droga para enviar al menos 9 millones 100 mil dólares a México, concretamente a cuentas de Intercam y Vector, acusa la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro. Sin embargo, en la serie de documentos con los que sustenta sus señalamientos, no hay referencia explícita a bancos en territorio estadunidense con los que las firmas mexicanas hubieran operado.

En esta serie de transacciones, que involucran directamente al sistema financiero de Estados Unidos, no se documenta que provengan del tráfico de precursores químicos, no hay fentanilo, no hay empresas chinas, ni transacciones China-México, se desprende de los documentos que sustentan la acusación del Departamento del Tesoro anunciada el miércoles.

Paradójicamente, no se identifica a los bancos estadunidenses corresponsales en los que “las mulas”–personas que transfieren o mueven el dinero producto de actividades criminales– hicieron los depósitos y transferencias descritos por la FinCEN, según los documentos.

No obstante, sí destaca el señalamiento directo, sin presunciones ni titubeos, de que Vector fue la plataforma para que Genaro García Luna –investigado y condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y delincuencia organizada– recibiera sobornos del cártel de Sinaloa.

Como parte de los papeles en los que basa sus acciones contra Vector, Intercam y CIBanco, el Tesoro narra varias situaciones basadas en información pública y no pública –que asegura tener en su poder– para señalar a estas instituciones de un historial de facilitar transacciones en dólares que financian la importación de precursores químicos utilizados para producir opioides sintéticos ilícitos en nombre de organizaciones delictivas .

Más allá de las presuntas triangulaciones a China y los precursores químicos, los documentos del Tesoro señalan que “la información disponible para la FinCEN demuestra que entre 2013 y 2016 una presunta mula de dinero del cártel de Sinaloa transfirió más de 1.5 millones de dólares a Vector. Además, entre 2019 y 2021, la misma mula envió más de 500 mil dólares a Vector a través de una empresa con sede en Estados Unidos”.