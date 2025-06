La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no proporcionó pruebas de lavado de dinero asociado a la delincuencia organizada en CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, sino que sólo fueron “dichos… Ni lo negamos ni lo aceptamos, pero si no hay pruebas, no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero”.

Son sencillamente transferencias, como miles que se hacen todos los días , ante un comercio entre China y México de 139 mil millones de dólares.

Detalló que no hubo más información del Tesoro y, aún así, el secretario de Hacienda decidió iniciar la investigación.

Precisó que la UIF investigó a las empresas chinas y encuentra que tienen comercio con México desde hace muchos años y muchísimas interacciones a través de otros bancos con 300 empresas mexicanas que no muestran que hay algo malo, sino al contrario, que hay un comercio entre China y México muy activo, que no tiene nada que ver con lavado de dinero .

Si hay pruebas, añadió, se actúa, no hay impunidad, no importa quien sea; pero si no hay, no se puede actuar, como en cualquier delito .

La Presidenta mencionó que en la relación México-Estados Unidos ha habido casos, como el del general Salvador Cienfuegos, que fue detenido sin ninguna prueba; tan es así, que lo sueltan .

Nosotros, agregó, no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que, en efecto, hubo lavado de dinero, no con dichos, sino con pruebas contundentes .

Resaltó que la relación con Estados Unidos es de iguales, no de subordinación. No somos piñata de nadie, a México se le respeta y esa es la posición que hemos llevado con el presidente (Donald) Trump , así como los secretarios de Economía, de Hacienda y de Relaciones Exteriores con sus pares estadunidenses.