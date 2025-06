Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 27 de junio de 2025, p. a11

La suspensión del ascenso y descenso de la Liga Mx ha llevado a Giovanni Solazzi, vicepresidente y director general del Cancún FC de la Liga de Expansión, a buscar desde acuerdos hasta llegar al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés), así como enfrentar imprevistos como una investigación por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por sus declaraciones en defensa del formato que otorga un premio deportivo.

No es una batalla, es un movimiento con la idea de construir. Por regla debe regresar el ascenso, atrás hay un trabajo de preparación con buena actitud y deseo de mejorar el futbol mexica-no porque sí se necesita. En mi opinión hay mucha mediocridad y eso mata, no debería de ser así, pues aquí hay muchos de los mejores equipos del mundo , señaló Sola-zzi en plática con La Jornada.

El directivo mantiene esa postura de defensa, aun cuando está en medio de una investigación que abrió la federación en su contra y de Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros, por supuestamente violar el código de ética tras una conferencia que realizaron a inicios de mes en la que expresaron su inconformidad por la suspensión del ascenso y descenso.

No puedo comentar mucho, aún no me dan resultados (de la investigación). Se señalaron algunos puntos y palabras que dijimos. Ninguno de estos fueron insultos, absolutamente, si se tomaron de forma agresiva es una interpretación. Ejercimos nuestro derecho de expresión de buena forma sin insultar a nadie y sin decir nada malo , apuntó.