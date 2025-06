Oh, sí, esto es el fin para él. Y me quiero disculpar por adelantado porque conozco la experiencia emocional por la que va a pasar, y se va a esconder. Voy a estar para él después de que lo retire , respondió Paul, a la pregunta sobre si el mexicano pelea por su carrera el sábado. No voy a perder ni me voy a retirar. Voy a ganar , refutó Chávez.

Insultos a montones

Los insultos del estadunidense hacia el sinaloense han llegado a montones desde su primer careo, al punto de dar golpes bajos burlándose de las adicciones de las que se encuentra en rehabilitación. Ante estas ofensas, el mexica-no se ha defendido con el argumento de que su rival no es un buen boxeador pese a los esfuerzos que hace en el gimnasio , que a la vez han causado polémica por el motivo que aceptó el combate.

No creo que sea bueno, lo intenta demasiado, pero no es buen boxeador y todo mundo lo sabe. Está fuerte, pero nada más. Si con eso bastara todos los de aquí serían leyendas. Eso lo dice gente que no sabe de boxeo (pelear por dinero y perder), porque se enganchan con lo que él hace en las redes sociales, como boxeador no ha hecho nada. Yo solamente me llevo una pelea más ganada, él trae mucha fuerza mediática porque hace muchas estupideces y la gente lo voltea a ver, hay que aprovechar eso para ganar , enfatizó Chávez Jr.

Paul, quien derrotó el año pasado a un Mike Tyson de 58 de edad frente a más de 70 mil aficionados en el estadio de los Vaqueros de Dallas, en una cartelera transmitida en vivo por Netflix, también cuen-ta en su palmarés con la victoria sobre el ex peleador brasileño de artes marciales mixtas Anderson Silva, quien se impuso a Chávez Jr en 2021.

Voy a pelear por y en representación de Puerto Rico. Y los mexicanos están de mi lado, incluso Peso Pluma (cantante mexicano) dijo que yo iba a ganar. Es un gran boxeador (Chávez Jr), me gustan los nombres grandes y legendarios, aunque es un bache en mi camino al campeonato. Es un examen difícil, pero estoy aquí para exigirme, lograr grandes cosas en este deporte y hacer una persecución por el título cuando gane , puntualizó Paul mientras recibía la rechi-fla del público, entre los que estaba Julio César Chávez padre y otros integrantes de su familia.

En la cartelera, el también tricolor Gilberto Zurdo Ramírez defenderá sus cetros crucero de la AMB y OMB frente al cubano Yuniel Dorticos. El pesaje para a ambos combates se realizará hoy.