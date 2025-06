Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Viernes 27 de junio de 2025, p. 4

Hace 20 años el músico mexicano Ernesto Mendoza descubrió el theremin, instrumento centenario inventado por el ruso León Theremin, poco conocido en México, que, literalmente, se interpreta sin tocarlo . Se ejecuta al acercar y alejar la mano a cada una de las antenas que salen de su caja central. Es antecesor de los actuales instrumentos electrónicos.

Mendoza asumió la misión de darlo a conocer en el país. Me gustaría crear una comunidad de thereministas mexicanos que creciera y se fortaleciera para difundir el instrumento , expresa el también bajista, quien ha dado clases y talleres, presenciales y en línea, hacia ese efecto.

He tenido alumnos que empiezan a dar sus primeros conciertos; sin embargo, el círculo del theremin aún es muy cerrado. Hay quienes tienen su instrumento y hacen algunas cosas; no obstante, me gustaría que lo llevaran a un nivel profesional como se hace en otros países , señala Mendoza, quien acaba de escribir una guía práctica para comenzar a tocar el instrumento, disponible en https://ernestotheremin.com/.

Para festejar su efeméride, Mendoza ofrecerá mañana el concierto Moebius. En esta ocasión se hará acompañar por la bajista Sibyá Cypsela. El programa consistirá en música electrónica de la autoría de Mendoza pensada para que el theremin sea la voz cantante . La música pertenece a los álbumes Syntheremin y Theremin, disponibles en plataformas digitales.