Con dramaturgia, dirección y actuación de Clarissa Malheiros, la pieza se estrenó ayer y tiene funciones en la sala Xavier Villaurrutia del CCB.

Durante la función, el público respondió con prolongados aplausos, reconociendo la potencia simbólica y la belleza contenida. Al concluir, las actrices compartieron sus reflexiones sobre el reto de abordar una figura tan vasta como exigente.

Paulina Álvarez describió las visiones de Hildegarda como llamados espirituales hacia la naturaleza y los animales, mientras Malheiros habló de las decisiones dramatúrgicas que hicieron posible que el mensaje floreciera en cada espectador.

El proceso creativo se extendió durante casi cinco años y comenzó con un hallazgo inesperado.

No entendía cómo no había conocido antes a la polifacética alemana, hasta que un geólogo me habló de ella. Su vida en el monasterio de Rupertsberg, el idioma secreto que creó para comunicarse con las monjas, sus 70 canciones litúrgicas... Todo eso me pareció un puente entre la Edad Media y nuestra crisis ecológica actual , relató la dramaturga.

También subrayó la dimensión científica de la abadesa, autora de tratados sobre medicina y botánica, y cómo su pensamiento propone una forma de conocimiento integral hoy extraviada.

“Su teología incluye un respeto profundo por las plantas, los humores del alma, los estados de la materia y la luz. Invita a pensar la vida como un cuerpo vivo, donde todo se entrelaza. Estamos en un momento crítico de nuestra relación con la naturaleza.

El aumento de la temperatura global, la desertificación, entre otros problemas, refleja una desconexión profunda con la tierra. Hildegarda nos recuerda que sin la naturaleza no podemos vivir, pero la naturaleza sí puede vivir sin nosotros.

Las luchas de las defensoras ambientales, añadió, son inspiración y llamado. Su valor, su conciencia y su riesgo personal son monumentos que honramos desde la creación y el contacto con el público. Queremos ayudar a que esa voz se escuche y que el corazón se abra a otra forma de estar en el mundo .

Hildegarda: Un aire atravesado por la luz tendrá funciones los jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 y domingos a las 18 horas en la sala Xavier Villaurrutia del CCB (Reforma y Campo Marte). La entrada cuesta 150 pesos y la temporada concluirá el 10 de agosto.