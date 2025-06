De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 26 de junio de 2025, p. 3

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó ayer a México de adversario extranjero , durante una audiencia ante el Comité de Apropiaciones del Senado sobre el presupuesto 2026.

No nos dejaremos intimidar y mantendremos a Estados Unidos seguro. No sólo de Irán, sino de Rusia, China y México. De cualquier adversario extranjero que esté tratando de matarnos físicamente, o por sobredosis a nuestros hijos, con drogas , afirmó al responder al republicano Lindsey Graham, quien preguntó si estaba en condiciones de decir al régimen iraní que Washington no se dejará intimidar y hará lo que sea mejor para Israel y para nuestra propia seguridad .

Además, Graham preguntó si México está ayudando con el problema de las drogas. Tras la interpelación, que Bondi intentó evadir, e incluso le propuso que el tema fuera tratado en privado, el senador insistió: ellos (los mexicanos) deben saber que la mitad de su país está gobernado por los cárteles. Nunca vamos a estar seguros aquí hasta que hagamos que México cambie su estrategia .

La fiscal acusó entonces al cártel de Sinaloa de haber causado estragos en nuestro país , frente a lo cual Graham reaccionó: ¡suficiente de esa mierda! El fentanilo continúa entrando , añadió Bondi.