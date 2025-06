▲ Zohran Mamdani (en imagen de su campaña) tuvo una ventaja tan amplia en los comicios primarios que su principal rival, el ex gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, admitió su derrota antenoche. Foto Afp

David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 26 de junio de 2025, p. 25

Nueva York y Washington. En una de las sorpresas electorales más grandes de la historia del país, un joven socialista democrático tumbó a la vieja guardia de Nueva York al perfilarse como el ganador deuna elección primaria para alcalde al derrotar a una figura nacional demócrata financiada por multimillonarios y endosado por la cúpula política, económica y mediática de la ciudad más grande de Estados Unidos.

Tanto el triunfo de Zohran Mamdani, de 33 años de edad –el cual será oficial con el conteo final del 1º de julio–, sacudió no sólo las cúpulas de Nueva York, sino a escala nacional, en particular al Partido Demócrata. Su campaña impulsada por decenas de miles de voluntarios, en su mayoría jóvenes, se enfrentó a la poderosa maquinaria detrás de su principal competidor, el ex gobernador Mario Cuomo, quien desde el arranque de este concurso el año pasado había encabezado todas las encuestas por márgenes amplios ante sus 10 retadores, incluyendo Mamdani.

El triunfo de este político, descendiente de indios y nacido en Uganda, está provocando júbilo entre sectores progresistas de un Partido Demócrata visiblemente a la deriva después de su derrota nacional, y asombro temeroso entre viejos bastiones del poder. El ganador declaró en su mitin de celebración: hicimos historia y citó a Nelson Mandela: siempre parece imposible hasta que se hace .

Tal vez el mejor resumen de como lo perciben las cúpulas fue el de The Wall Street Journal: La mañana del miércoles, el epicentro mundial del capitalismo se despertó para encontrar que pronto podría tener alcalde socialista .

Hasta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió comentar: Ya finalmente ocurrió. Los demócratas han cruzado una línea. Zohran Mamdani, un comunista lunático 100 por ciento, acaba de ganar una primaria , escribió.

Hace sólo unos días, la junta editorial del periódico más influyente de la ciudad y del país, The New York Times, calificó a Mamdani de no elegible para ocupar la alcaldía, sobre todo por su inexperiencia y propuestas inviables.

Pero el político miembro de la Asamblea neoyorquina demostró que no sólo es elegible , sino que su mensaje de mayor igualdad, más servicios públicos financiados por mayores impuestos sobre los ultra-ricos y una ciudad más asequible para todos logró motivar una ola de apoyo. Más aún: ahora es parte de un elenco de figuras progresistas, que se identifican como socialistas democráticos , que buscan transformar la política electoral del país. Su campaña fue endosada por las principales figuras de este movimiento, el senador Bernie Sanders y la diputada federal Alexandria Ocasio-Cortez.

Cuomo ha recibido apoyo de la cúpula demócrata local y nacional, incluyendo el ex presidente Bill Clinton y el ex alcalde y multimillonario Michael Bloomberg, quien encabezó un elenco de donantes ricos, entre ellos los titanes de Wall Street y otros sectores alineados con el liderazgo demócrata.

Pero el triunfo del treintañero fue tan definitivo que Cuomo reconoció su derrota la noche del martes poco después del cierre de las casillas y el inicio del conteo, con sus simpatizantes y patrocinadores en shock al ver los resultados. No descartó la posibilidad de presentarse como candidato independiente en la elección general para alcalde en noviembre.

Mamdani declaró la noche de la elección que todo indicaba que será el abanderado demócrata, lo cual será confirmado oficialmente el 1º de julio. El sistema empleado por la ciudad para las primarias permite que los electores seleccionen hasta cinco candidatos en orden de preferencia, y si nadie de ellos alcanza 50 por ciento en el primer cálculo, se hace un segundo conteo al integrar las segundas (y si es necesario, las terceras, etcétera) opciones. Nadie logró superar ese porcentaje, por lo tanto habrá conteo final hasta el próximo día 1º. Pero la decisión de Cuomo deconceder, antenoche, aun antes de que se contaran las segundas preferencias indicaba que evaluó que no había posibilidad de superar el déficit de apoyo.