Afp, Reuters, Europa Press, Xinhua y The Independent

Periódico La Jornada

Jueves 26 de junio de 2025, p. 24

La Haya. Los líderes de la OTAN se reunieron para ratificar su compromiso de elevar el gasto en defensa a 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) en la próxima década, en un acuerdo con el que la alianza renueva su horizonte de inversión militar bajo la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que la cumbre fue un gran éxito .

No obstante, el primer ministro belga, Bart de Wever, señaló las dificultades de su país para alcanzar el nuevo objetivo aunque lo calificó de realista y evitó confrontar con la organización, como lo hizo España.

La declaración final de la cumbre en La Haya menciona que los países invertirán al menos 3.5 por ciento de su PIB al año en capacidad militar, de acuerdo con varias prioridades establecidas por la organización, como la defensa antiaérea, la logística, la ciberseguridad y los satélites.

Esta inversión debería permitir incrementar de manera global 30 por ciento las capacidades, quintuplicar el volumen de las defensas antiaéreas y añadir miles de tanques a los arsenales de la alianza, detalló el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Además, los países deberán gasta 1.5 por ciento adicional de su PIB en la protección de infraestructura crítica, como el control de fronteras e infraestructuras de servicios (puertos, aeropuertos y carreteras).

Si no puedes llevar tanques al frente porque las carreteras o los puentes o los ferrocarriles no aguantan esos tanques ni su peso, entonces estos no tienen, obviamente, ningún valor , explicó el embajador estadunidense ante la OTAN, Matthew Whitaker.

El capítulo del 1.5 por ciento incluye, igualmente, el concepto de resiliencia ; es decir, todo aquello que la sociedad civil necesita en caso de conflicto para superar crisis.

El documento firmado por los líderes de las 32 naciones de la alianza es el compromiso inquebrantable con la defensa colectiva , y deberán presentar, sin excepciones, planes anuales que muestren un camino creíble y progresivo para alcanzar esta meta .