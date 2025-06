Durante la dictadura, el espionaje bonaerense buscó una conexión entre el rock y la militancia política, a pesar de que no siempre estaban conectados. En los 80 se hablaba de primavera democrática, pero la institución policial distaba mucho de una renovación. Y en los 90, los espías miraron azorados cómo el rock con reivindicaciones sociales se masificaba; pusieron el foco en los hijos de desaparecidos que recuperaron su identidad y formaron grupos musicales.

El documental, de cuatro episodios y disponible de forma gratuita en youtube.com/UNQtv, difunde información de al menos tres décadas de archivos de espionaje policial al rock hecho en Argentina. Su título hace referencia a un canto que se empezó a escuchar en partidos de futbol y conciertos al final de la última dictadura: “Hay que saltar / hay que saltar / El que no salta / es militar”.

Asociaciones como Correpi (Coordinadora contra la represión policial) denunciaron el autoritarismo y abuso de su época, impunidad aún mayor en barrios marginados.

Según los archivos, los espías buscaron información sobre las actividades de Correpi y otras organizaciones simulando ser periodistas.

En otros informes, los motivos del espionaje ilegal sobre movimientos musicales parecen más difusos. El periodista Juan Ignacio Provéndola cuenta en el documental que los escritos parecen buscar la peligrosidad de las tribus urbanas para justificar el trabajo que realizaban. En los textos destaca el frío lenguaje de los informes oficiales sobre los movimientos musicales, mezclado con observaciones banales que mostraban una incomprensión casi total.

En algunos casos, los espías lograban infiltrarse correctamente en conciertos y pasar desapercibidos hasta que lo consideraban necesario. En otros, su presencia resultaba notablemente visible y con intenciones intimidatorias, como una cámara de video apostada no muy lejos de una manifestación.

Músicos como Pato Strunz, baterista entonces del grupo metalero Malón, comprobaron que su banda estaba en los archivos de inteligencia a partir de la difusión de Hay que saltar.

El asesinato el 26 de abril de 1991 de Walter Bulacio, un joven sin boleto capturado por la policía al intentar ingresar a un concierto del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, terminó de dar forma masiva y juvenil al reclamo contra la violencia de la DIPBA.

Una de las videograbaciones de los espías en Hay que saltar exhibe el tipo de consignas de los inconformes: No al ajuste, no a la represión y no al gatillo fácil , expresión asignada al homicidio en manos de un policía. Se trata de la filmación de un recital de la Correpi en 1996, en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, en la que 8 mil personas cantaron contra el gobernador, mientras se escucha que los espías intentan ubicar a las madres y familiares de jóvenes asesinados presentes en el concierto.

Sospechosos en dictadura y en democracia

En Hay que saltar confluyen elementos detestados por el presidente Milei: es un logro de una industria audiovisual castigada, realizada por una institución pública de educación superior, la Universidad de Quilmes, que cuenta con el testimonio de docentes con formación rockera y con la participación clave de un organismo del Estado que preservó tal cantidad de material escrito y filmado, que permite reconstruir el interés en espiar la cultura tanto en la dictadura como en la democracia.

El entrevistador y narrador es Ruso Verea, conductor de uno de los programas de radio pioneros del metal en Argentina, la Heavy Rock & Pop.

Las historias de infiltración policial en conciertos suelen ser mitos hasta que dejan de serlo; el documental Hay que saltar desmitifica con la fría certeza que otorga el material desclasificado.