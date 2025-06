D

espués de que Estados Unidos bombardeara tres sitios nucleares de uso civil iraní el pasado 21 de junio, destacados funcionarios del gobierno de Trump como Marco Rubio, secretario de Estado, y J.D. Vance, vicepresidente, salieron a distintos medios a afirmar que no era el objetivo de esos operativos el cambio de régimen, inmediatamente descalificados por el presidente Trump cuando posteó que si bien no era un término políticamente correcto , si el régimen es incapaz de hacer a Irán Grande otra vez (MIGA, por sus siglas en inglés) ¿por que no puede haber un cambio de régimen? (sic) (Truthout).

Queda claro que la excusa de la inminente bomba nuclear fue un recurso falaz. A decir de Charles Freeman, ex embajador estadunidense, “el objetivo de los israelíes es promover un cambio de régimen y fragmentar Irán en distintas comunidades étnicas… De manera similar a lo que han intentado en Siria… ¿Quieren hacer lo mismo con Irán? No se puede hacer eso sin la ayuda de Estados Unidos” (entrevistado por India & Global Left, 22/6/25).

El domingo 15 debía celebrarse en Omán la sexta ronda de negociaciones EU-Irán. sobre el tratado de no proliferación nuclear, donde el punto de discusión hubiera sido el derecho inalienable de todos los países a enriquecer uranio con fines civiles, cancelado por el bombardeo de Israel contra Irán.

Como lo recuerdan Alain Gresh y Sarra Grira ya en mayo de 2018, alentado por Netanyahu, Donald Trump retiró la firma de EU del tratado nuclear iraní firmado tres años antes, y que había sido respaldado en dos resoluciones por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por tanto, por segunda vez, Israel sabotea una salida diplomática. ( Israel sumerge a Oriente Medio en el caos , VientoSur, 20/6/25)