Jueves 26 de junio de 2025, p. 17

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó su primer dardo contra el sistema financiero mexicano, al señalar a tres instituciones: CIBanco, Intercam y Vector, como facilitadoras de lavado de dinero de los cárteles de la droga, por un monto de al menos 46 millones 591 mil dólares. Entre los argumentos que presentó la autoridad estadunidense se encuentran los sobornos a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública cuando Felipe Calderón ocupó la Presidencia.

La sanción emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) prohíbe cualquier transferencia de fondos que involucre a estas instituciones financieras, pero sólo afecta a las empresas mexicanas, no a las filiales que Intercam tiene en ese país, ni tampoco a la rama global de Vector, también con registro ante las autoridades de Estados Unidos, y menos a los bancos corresponsales estadunidenses (como Pershing, LLC, subsidiaria de Bank of New York Mellon) que venían trabajando con sus pares mexicanos.

En la primera sanción que se aplica bajo la Ley de Erradicación del Fentanilo y Disuasión de Narcóticos, en vigor desde el último año de la administración de Joe Biden, el Tesoro señala a CIBanco, Intercam y Vector de ayudar a lavar dinero del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo y el de los Beltrán Leyva, que desde el 20 de febrero también son consideradas organizaciones terroristas por el gobierno de Estados Unidos.

CIBanco, Intercam y Vector han desempeñado conjuntamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares para cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo , señaló el Tesoro.

Scott Bessent, secretario de esta dependencia, describió a estas instituciones como piezas claves en la cadena de suministro de fentanilo .

Como parte de los documentos oficiales, con los que el Tesoro da 21 días a las instituciones financieras de su país a fin de prepararse para la prohibición , se señalan varias transferencias entre empresas chinas y mexicanas como parte de una supuesta asociación comercial que lleva a la producción de fentanilo y su tráfico a Estados Unidos. En algunos movimientos sí se presentan indicios delictivos, en otros sólo se criminaliza el comercio China-México.