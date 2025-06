Este experimento demuestra que es posible producir este medicamento esencial a partir de residuos plásticos, mediante un proceso que no podría funcionar únicamente con una síntesis química o biológica , resume el estudio publicado en la revista Nature Chemistry por investigadores de la universidad de Edimburgo, en Escocia.

Los autores sostienen que este experimento abre la puerta a nuevas técnicas para reciclar residuos plásticos. Sin embargo, su aplicación a gran escala no es sencilla.

Todavía hay varias considera-ciones prácticas por resolver para ir más allá de una simple demostración de viabilidad , indicaron científicos que no participaron en la investigación, de acuerdo con un texto crítico en el mismo número de Nature Chemistry.

Señalan que la reacción inicial sólo produce una cantidad limitada de moléculas PABA, lo cual podría no ser suficiente para aplicaciones industriales . No obstante, reconocen que el experimento es prometedor , subrayando el interés en estudiar procesos que mezclen biología con reacciones químicas artificiales.