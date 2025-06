¡Q

ué lástima! El coyote naranja (marca Acme) que despacha en la Casa Blanca no está contento con Israel por violar el alto el fuego por él ordenado, reclamo que fue aderezado con un ¡por favor, no lo violen! Tengo que conseguir que se calme ahora (porque) tan pronto como hicimos el trato, lanzó una carga de bombas. Irán e Israel llevan luchando tanto tiempo y tan duro que no saben qué coño están haciendo . Pero más tardó en quejarse que Netanyahu en contravenirlo, no sin antes subrayar que mantendrá el genocidio en Gaza (masacre que, por cierto, en sus instrucciones al régimen sionista Trump no incluyó ni condicionó), amén de amenazar a Irán con nuevos ataques si retoma su programa nuclear, y la respuesta llegó de inmediato: El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, afirma que Teherán está más decidido a mantener su programa nuclear tras el asalto israelí de 12 días; nadie en nuestro país renunciará a esta tecnología .

Se trata de la diplomacia de varios tíos Lolos, mediante la cual todos los involucrados se hacen pendejos solos. ¿Es serio pensar que con un simple exhorto de Trump al genocida Netanyahu y al gobierno de Irán se soluciona y termina el histórico enfrentamiento entre ambas naciones de Medio Oriente y concluye la servicial cuan vergonzosa entrega del gobierno estadunidense a los intereses sionistas? ¿Resuelve el quid del problema, regresa los territorios anexados por Israel, termina el genocidio en Gaza y tantos otros pendientes ? No. Entonces, ¿de qué sirve el alto el fuego (que cada parte entiende como se le pega la gana, siempre de forma condicionada) si las raíces de la confrontación se mantienen intactas? Entonces, urgen soluciones, no paliativos ni aspirinas para un cáncer que ha costado centenas de miles de vidas inocentes.