gentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) golpearon y secuestraron a Narciso Barranco, mexicano residente en Estados Unidos desde hace 31 años, quien trabaja de jardinero y es padre de tres marines, uno de ellos veterano de Afganistán y dos en activo. De acuerdo con sus familiares, Barranco fue abordado en Santa Ana, California, sin otro fundamento que su apariencia, y un video que registró los hechos muestra la brutalidad homicida de los uniformados, quienes dislocaron el hombro de una persona que no representaba ningún peligro y posiblemente no estuvieron lejos de quitarle la vida, en un despliegue de sadismo en su sentido estricto de crueldad que proporciona placer a quien la ejecuta.

El ataque contra Narciso Barranco, que supone una violación sin atenuantes a los derechos humanos de un individuo a quien ni siquiera se puede estigmatizar con la etiqueta de criminal , es condenable en sí misma, pero cobra un carácter escalofriante cuando se considera que no fue perpetrada por elementos descarriados del ICE que transgredieron los protocolos de conducta exigidos por dicha institución; quienes agredieron al padre de familia lo hicieron en obediencia puntual a las directrices de sus superiores para cazar, humillar y expulsar a cualquier persona que consideren sospechosa de encontrarse en el país sin los documentos migratorios necesarios.

De manera lamentable, el nivel de violencia del que fue víctima Barranco no es una excepción, sino la regla en la normalidad instalada desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca en enero pasado, como lo muestran decenas de grabaciones de los asaltos del ICE. Cada día resulta más claro que el propósito de las redadas y las detenciones ilegales no es alcanzar las cifras masivas de deportaciones con las que amenazó el magnate neoyorquino, sino mantener un constante flujo de imágenes de terrorismo de Estado con una triple función: el deleite del electorado trumpista que se solaza con el sufrimiento de los indocumentados mientras su líder les roba derechos laborales, educativos y de acceso a la salud; la difusión del desaliento y la impotencia entre sus opositores, y la provocación hacia la comunidad migrante, a la que se busca azuzar a formas de resistencia que justifiquen la represión y faciliten conculcar derechos a toda la sociedad. Además de perseguir estos objetivos políticos, el gobierno republicano favorece el pingüe negocio de la seguridad privada, en particular las empresas que ganan dinero con cada persona encarcelada.