Y este martes, al participar en las Lecturas de Primakov, foro que organiza cada año el instituto de economía mundial y relaciones internacionales de Moscú, en memoria del insigne político ruso Yevgueni Primakov, quien fue primer ministro, canciller y director del servicio de inteligencia exterior de Rusia, el jefe de la diplomacia rusa, Serguei Lavrov, afirmó que es injusto comparar el conflicto bélico entre Israel e Irán y el que libra Rusia contra Ucrania.

Sostener que estas guerras son similares es injusto , señaló Lavrov y explicó: “El incumplimiento de Ucrania de sus obligaciones de no crear amenazas militares contra la seguridad de Rusia y la destrucción por ley de todo lo ruso son las causas originarias (de la operación militar especial rusa en el vecino país eslavo), cuya continuación no teníamos derecho de permitir, no permitimos y ya no permitiremos”.

En cambio, según el canciller ruso, el conflicto entre Israel e Irán se debe a las sospechas del Estado judío acerca de la supuesta violación de las condiciones del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares por parte de Teherán, lo cual no ha sido confirmado por expertos internacionales .

Y añadió: Dicho sea de paso, el idioma hebreo no está prohibido en Irán; ahí hay sinagogas y el judaísmo no está proscrito .

Lavrov está convencido de que la campaña militar rusa en Ucrania no depende del grado de implicación de Estados Unidos y sus aliados en el conflicto armado de Medio Oriente. De ninguna manera, nuestras acciones no dependen de eso , aseguró.