El destino de este tambaleante cese el fuego se determinará por la habilidad de Trump de mantener la presión sobre Israel para que se abstenga de atacar a Irán , comentó Mona Yacoubian, del Center for Strategic and International Studies en Washington, al medio de análisis periodístico Politico.

El campeón de la paz

El autoproclamado campeón de la paz ha dejado claro en otras ocasiones que merece un Premio Nobel. Y este martes, el legislador republicano y representante de Georgia Earl Carter envió formalmente una carta nominando a su líder para ese galardón, copia de la cual Trump de inmediato difundió en su red social Truth.

No obstante, analistas dudan de que Israel mantendrá la tregua con Irán. La tarde de este martes, tanto CNN como The New York Times obtuvieron una filtración de la conclusión preliminar de la Agencia de Inteligencia de Defensa del Pentágono según la cual el bombardeo estadunidense no devastó la infraestructura de ese país para enriquecer uranio.

Aunque el jefe de la Casa Blanca declaró que la misión que él ordenó había destruido completa y absolutamente la capacidad nuclear iraní:,la evaluación de cinco cuartillas del Pentágono concluye que lo máximo que se logró es demorar por unos meses el desarrollo atómico de ese país y que gran parte de las reservas de uranio altamente enriquecido permanece sin daños. Una molesta vocera de la Casa Blanca reconoció la existencia del informe citado por esos medios, pero declaró que está completamente equivocado .

El gobierno israelí sigue cabildeando entre altos oficiales del gobierno de Trump para continuar su guerra contra Irán, de manera encubierta o menos pública .

Varios observadores en Wa-shington especulan sobre que podría haber sido Tel Aviv el que filtró el informe del Pentágono para presionar a que Washington apruebe nuevas acciones militares contra Teherán.

Tal vez el mayor resultado de los bombardeos a territorio iraní, argumentan expertos en geopolítica, es que Teherán procederá a desarrollar arsenal con base en energía nuclear. Si el objetivo era la no proliferación, no fue un éxito , declaró James Acton, del Carnegie Endowment for International Peace. Kelsey Davenport, un experto en Irán, del Arms Control Association, agregó: políticamente, hay hasta más ímpetu ahora de obtener arsenal atómico .