Mencionó que ya existen dos legislaciones similares en Coahuila y en Nuevo León, ese es el objetivo de la ley que presentó el gobernador de Puebla pero en todo caso, que ahí queda establecido en la ley que no tiene que ver con los funcionarios públicos.

En ambos casos justificó las decisiones de los mandatarios de extracción morenista, refiriendo que el poblano Alejandro Armenta promovió una reforma legal contra el ciberacoso, según dijo que no tenía nada que ver con censurar las críticas a su gobierno.

“¿De dónde sale la crítica de la supuesta censura? Hablan, escriben lo que quieren, no tienen problema, nadie los cuestiona, ¿y hablan de censura? Reprochó la presidenta Claudia Sheinbaum.

De igual forma también justificó la actuación de Layda Sansores en Campeche quien, argumentó la Presidenta, ha sido sujeta a un nivel de críticas que se inscribe en la violencia de género contra la mujer, es una crítica despiadada, misógina .

Señaló que los cuestionamientos que ha recibido Sansores, por un problema que no tiene nada que ver con la forma con la que gobiernas o lo que hiciste o lo que no hiciste, sino con el físico de la persona o con palabras que denigran de una manera terrible a una mujer”. Se refieren a cómo se viste o como se pinta, en general a su aspecto físico.

Sheinbaum manifestó que son dos temas que los han levantado como si fuera que ahora, Morena quiere censurar o que ahora, los que venimos de Morena queremos censurar , cuando hay la mayor libertad de expresión de la historia.

“No se censura a nadie, no se le habla por teléfono a nadie para decirle: ‘Oye, quita a este reportero, quita a esta persona –como era antes– porque me está criticando, me está molestando’.”