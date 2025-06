Su experiencia con McCartney fue más abrumadora. Había un equipo de filmación completo, liderado por el director ganador del Oscar Frank Marshall, para grabar a dos de los artistas más exitosos del mundo para un próximo documental sobre la vida de Streisand, quien comentó que eso sumó desafíos a la sesión. Se mostró un poco tímido al respecto y lo entiendo , indicó sobre la grabación de My Valentine con McCartney. Entré en una sala con 25 personas (para cantar) y no me gustó .

Decidir reinterpretar el clásico de Ray Noble The Very Thought of You, popularizado por artistas como Nat King Cole y Tony Bennett, Billie Holiday y Ella Fitzgerald, resultó ser una sorpresa. No es una de sus canciones favoritas, aunque sí es la favorita de su mánager de toda la vida, Marty Erlichman.

Pero ahora era el momento de grabar un nuevo álbum con una impresionante alineación de compañeros de dueto, que abarcaba desde los creadores de éxitos actuales Hozier y Sam Smith, hasta las leyendas Bob Dylan, Paul McCartney y James Taylor. Y cuando los productores le ponían las canciones, no podía cantarlas. Su poderosa voz simplemente se quebraba. Mi voz estaba destrozada , declaró Streisand, de 83 años, a Ap desde su casa en Malibú, California. “Es decir, literalmente le recé a Dios frente a ese micrófono: ‘Que mi voz me acompañe’. Y no sé cómo, pero ahí estaba”.

Los Ángeles. Barbra Streisand estaba preocupada. Acababa de dedicar seis días a la semana durante seis semanas a grabar la versión en audiolibro de sus memorias de 2023, My Name is Barbra, que se convirtieron en más de 48 horas de conversación sobre su legendaria carrera, ganadora de un premio EGOT (cuatro distinciones más importantes de la industria del entretenimiento estadunidense: Emmy, Grammy, Oscar y Tony), y la inesperada vida que la acompañó.

Éxito con duetos

Sin embargo, hay otro sencillo que resuena aún más. Letter to My 13-Year-Old Self, el dueto de Streisand con el cantautor islandés Laufey, alcanzó el número 1 en la lista de iTunes a principios de este mes, superando a Manchild de Sabrina Carpenter y Type Dangerous de Mariah Carey el día de su lanzamiento.

Streisand se identificó con la canción porque le recordaba un informe de secundaria que escribió titulado Mis trece años, que significó tanto para ella que aún lo conserva. Con una letra cursiva pulcra, recordó cómo fue su vida, su amor por los sonetos de Shakespeare y la muerte de su padre, Emanuel. Era demasiado joven para darme cuenta de lo que había sucedido , escribe en el informe.

Tenía 13 años, fue un año muy especial en mi vida , dijo Streisand. “Escuché esta canción… y me impactó profundamente”. Trabajó con Laufey para convertir la canción original, que ésta cantaba en solitario, en un dueto. Decidieron que Laufey cantara como la niña de 13 años y Streisand como su madre.

Claro, el éxito con duetos no es nada nuevo para Streisand, quien ha encabezado las listas de éxitos con Neil Diamond en You Don’t Bring Me Flowers y Donna Summer en No More Tears (Enough Is Enough), además de una serie de álbumes que incluyen Duets, Partners y Encores: Movie Partners Sing Broadway. Pero The Secret of Life: Partners, Volume 2 es diferente. Streisand expuso que sus preocupaciones sobre el mundo y el segundo mandato del presidente Donald Trump podrían haber contribuido inconscientemente a la selección de algunos de los temas más serios del álbum, como Fragile de Sting y su adaptación de Love Will Survive de la serie The Tattooist of Auschwitz del año pasado en un dueto con Seal.

Me gustaría ser más feliz , destacó Streisand. “Pero cada vez que enciendo la televisión –y soy una glotona del castigo, obviamente– me siento fascinada y horrorizada a la vez, ¿sabes?”. En una cena reciente con el senador estadunidense Cory Booker, demócrata por Nueva Jersey, Streisand comentó que describió el estado actual de Washington como caos, corrupción y crueldad creados . Añadió: “pensé: ‘eso lo resume bastante bien (a Trump)’”. Sin embargo, Streisand, quien se ha retirado de las giras, dijo que sí planea trabajar para lograr el objetivo que se propuso en sus memorias: disfrutar más de la vida. El secreto de la vida, cuyo nombre proviene del clásico de James Taylor y de un libro infantil que lee a sus nietos, le ha inspirado reflexiones sobre lo que enriquece su vida.