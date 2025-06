Merry MacMasters

Miércoles 25 de junio de 2025, p. 8

Gracias por venir a mi casa , saludó el cineasta californiano Tim Burton (Burbank, 1958) al inicio de la clase magistral que impartió ayer en el Panteón Civil de Dolores, al aire libre y bajo la lluvia. La casa era la capilla del lote del Sindicato de Panaderos, que fue acondicionada para la sesión con seguidores de la estación radiofónica LOS40, invitados y medios de comunicación.

Al director de películas como Beetlejuice y Edward Scissorhands, le pareció un escenario bello , aunque después reconoció la imposibilidad de visitar la casa en ese momento debido a la lluvia que empezó a caer una vez comenzada la clase.

En distintos momentos la maestra de ceremonias, Gaby Cam, le preguntó a Burton si se sentía bien con la lluvia, a lo que contestó: Sí, es refrescante. No me he duchado en varios días. Si ellos (el público) lo aguantan, yo también . De buen humor, hasta les agradeció acudir a su funeral en este día lluvioso .

El cineasta se encuentra en México con motivo de Tim Burton: El laberinto, exposición de experiencia inmersiva que da vida a sus mundos creativos, que se abrirá al público mañana en el Lienzo Charro de Constituyentes. Burton ha expuesto su trabajo artístico, preparativo para sus filmes, en muchos recintos del mundo como el Museo de Arte Moderno, en Nueva York. Sin embargo, lo que le llamó la atención de la propuesta de la empresa organizadora Letsgo es que ésta es diferente porque representa mi proceso creativo . Viene a ser una muestra de arte a modo de una casa de diversión .

Al hablar de su proceso creativo señaló: “por lo general las cosas empiezan con un solo dibujo que podría quedarse como tal o a veces convertirse en una animación o un personaje de live action. Al igual que una semilla que en ocasiones crece, aunque en otras, no. Para mí, El laberinto representa el proceso creativo de cómo algo crece o no o se convierte en otra cosa. Me emocionó la idea de la exhibición en la medida que muestra la manera en que el proceso creativo funciona para mí”.

La muestra consiste en más de 200 obras originales que forman parte de la colección personal del artista. Así como réplicas del material utilizado en las filmaciones: escenarios, personajes y vestuarios. Un total de 71 estructuras dan vida a la reproducción de su fantástico universo.