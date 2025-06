Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de junio de 2025, p. 7

Una cámara con una toma subjetiva filma el estudio de la discográfica EMI en Londres; está vacío y sólo se escucha la soledad, leves ruidos cotidianos y el silencio. Es el tráiler promocional del disco Is This What We Want? (¿Es esto lo que queremos?), que usa la ausencia de sonido para hacer ruido frente a lo que los músicos que lo produjeron consideraron a la música hecha con inteligencia artificial como una amenaza .

Compuesto por 12 tracks de sonidos ambientales, la lista de las canciones es una sucesión de palabras que conforman la declaración: The British government must not legalise music theft to benefit of AIcompanies (El gobierno británico no debe legalizar el robo de música para beneficiar a las compañías de inteligencia artificial).

La música hecha con generadores de IA entra sigilosa en la industria y se prevé que impactará económicamente con cerca de 2 mil 700 millones de dólares en el periodo 2023-2028, según el pasado estudio de la consultora alemana Goldmedia, que fue elaborado por encargo de las sociedades de gestión de derechos de autor alemana y francesa –GEMA y Sacem–, cuyos cálculos de una encuesta en sus países, arrojó que el mercado de generadoras de IA para la música se multiplicará por 10 de aquí a 2028, año en el que 27 por ciento de los ingresos de los creadores estarán en peligro debido a la IA generativa.

Lo saben músicos como Annie Lennox, Hans Zimmer, Jamiroquai, Dua Lipa o Paul McCartney, quienes se unieron a la intención del disco mencionado publicando una carta contra el uso de la IA. Otros artistas y sociedades de autor han levantado voz y también han publicado misivas. Una entidad de Estados Unidos, Tenesí, aprobó una legislación destinada a proteger a compositores e intérpretes del uso no autorizado de la IA.

Temor de no poder vivir de su trabajo

Pese a que las obras protegidas por derechos de autor se utilizan como datos de entrenamiento para los modelos de IA generativa, los autores de música no participan en las perspectivas de crecimiento. El 71 por ciento de los autores musicales encuestados en el estudio citado anteriormente teme dejar de poder vivir de su trabajo debido al uso de la IA. Sin embargo, 35 por ciento de los encuestados han utilizado tecnologías de IA.