Hay familias que pasan más de 40 días sin agua, zonas donde se acapara el agua, y no por meses, sino por años. Tenemos claro que el agua es fundamental para el desarrollo económico de este país , dijo Rodríguez Alonso al participar en la tercera Cumbre de sostenibilidad y desarrollo económico de BBVA.

Ante este panorama, la dependencia revisa más de medio millón de títulos a fin de frenar prácticas irregulares y garantizar el derecho humano al agua, al tiempo que pone en marcha el Plan Nacional Hídrico, pues en México “hay una profunda inequidad en la distribución del insumo; hay zonas donde no se cuenta para lo indispensable.

En 1992 se promulgó la Ley de Aguas Nacionales. Antes de eso había en todo el país 2 mil 600 concesiones. De 1992 a 2003 estas crecieron a 360 mil. Se hizo un sobreconcesionamiento del agua y se perdieron de vista ejes como la distribución equitativa y el crecimiento agrícola e industrial , profundizó Rodríguez Alonso.

El funcionario reconoció que la Conagua no tiene una plataforma adecuada; tenemos bases de datos no comunicadas entre sí. ¿En qué repercute todo esto? En no tener mecanismos tecnológicos adecuados y ello afecta la atención que damos como institución pública .

Ordenar concesiones

El subdirector de la comisión sostuvo que para hacer frente a estos problemas se han tomado cinco medidas fundamentales: ordenar las concesiones, tecnificar el uso del agua en el campo, fortalecer la infraestructura municipal y estatal, sanear los ríos y elaborar un acuerdo nacional sobre el insumo.