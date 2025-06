Considerar el crecimiento del producto interno bruto la medida del éxito de una economía es adoptar un criterio muy limitado porque crecimiento sin bienestar no significa desarrollo, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum. Agregó que en el actual contexto mundial, pese a los problemas que enfrenta incluso Estados Unidos, la economía mexicana está respondiendo.

Esto es un nuevo modelo económico que se basa en la redistribución económica; en esto consiste el humanismo mexicano, que se sintetiza en una frase: por el bien de todos, primero los pobres , aseveró la mandataria durante su conferencia.