Sobre la posibilidad de poner en práctica medidas espejo o represalias comerciales a Estados Unidos por el daño que ha causado a la industria mexicana con el impuesto al acero, Ebrard lo descartó por el momento, debido a que el proceso de negociación continúa, con respuesta positiva de su par estadunidnese, por lo que no es momento de poner una fecha.

México exporta a Estados Unidos, apenas 100 mil toneladas de aluminio. Entonces, ¿por qué nos pone un arancel de ese tamaño? No es que sea general, pues sí, pero yo soy tu socio. Entonces, hay muchísimos argumentos. Yo diría que estamos muy cerca de llegar a una conclusión en estos temas , reiteró.

Ha sido complejo, también por los acontecimientos de allá, porque de repente se cancelan reuniones. Eso también ha provocado un alargamiento, a veces de unos días. Pero bueno, espero que muy pronto tengamos ya una conclusión sobre ese tema en particular , indicó el funcionario tras participar en la convocatoria del Premio IMPI a la Innovación Mexicana.

México y Estados Unidos están cerca de llegar a un acuerdo en materia de aranceles sobre acero y al aluminio, aseguró Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE), quien no obstante, reconoció que en los últimos días las negociaciones se retrasaron como consecuencia de las tensiones geopolíticas que se suscitaron entre Irán e Israel.

Ha habido respuesta, nada más que aún no terminamos. Así son los procesos de negociación, lo que importa es que vayas avanzando. Espero que pronto terminemos, no quisiera fijar un ultimátum porque entonces eso ya no es una negociación. Ahorita estamos en la fase más avanzada, yo siempre mantengo el optimismo, porque si te vuelves pesimista, vas a perder , apuntó.

Polos de desarrollo

Ebrard Casaubón informó que esta semana se firmará el convenio de coordinación con 14 entidades federativas con lo cual se iniciarán los 14 Polos de Bienestar previamente anunciados.

Esto significa que las entidades federativas emitirán próximamente los concursos para asignar la operación de los polos y detalles de cómo van a operar.

Además, indicó que el sector privado tiene como 100 parques industriales en construcción, pero no serán suficientes para todas las empresas e inversiones que llegarán al país, por lo que estima que serán necesarios más de 300.