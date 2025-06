Voy a trabajar fuerte para conservar el lugar que muchas niñas quisieran. Trato de aportar y aprender. Ya me acoplé al equipo porque las conozco desde hace mucho. Creemos que los jueces califican más alto las acrobacias en las que participan hombres, así que queremos plantear esa estrategia.

Ha sido un camino complica-do de recorrer, pero hemos ganado terreno. Aún no tenemos toda la difusión necesaria, pero considerar a los hombres en el programa olímpico es un paso muy importante , comentó el multimedallista mexicano Diego Villalobos.

Una larga lucha

En diciembre de 2014, la entonces Federación Internacional de Natación (FINA) anunció que aceptaría el dueto mixto como prueba ofi-cial en la natación artística, tras una larga lucha de nadadores como Bill May y Benoit Beaufils, quienes debutaron en un Mundial de la especialidad a los 36 años,

La inclusión de los hombres se consideró una vez el sueño imposible , dijo el estadunidense May, primer campeón del orbe en la prueba técnica inaugural de dúo mixto en el Campeonato Mundial de 2015.

En 2022, Benavides se convirtió en el primer nadador mexicano, junto con Trinidad Meza, en competir en una justa del orbe. A pesar de la cultura machista y los estereotipos de género orientados a los hombres que practican natación, Joel y la ondina Amaya Velázquez se convirtieron meses después en la primera pareja tricolor en ganar una presea en dueto mixto en el Campeonato Panamericano, en Aruba.

Tras su exitosa participación en las Copas del Mundo, Villalobos se enfocará en su participación en el Mundial de Singapur y posteriormente en los Juegos Panamericanos Junior en Asunción.