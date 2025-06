▲ El jugador estrella de los Padres de San Diego indicó que su batalla es para proteger a esos jóvenes peloteros que no saben cómo cuidarse de estos prestamistas y de los esquemas financieros ilegales . Foto Ap

La querella, presentada en el Tribunal Superior del Condado de San Diego, acusa a BLA de utilizar tácticas depredadoras para atraerlo a un acuerdo de inversión que en realidad era un préstamo ilegal. La empresa se presentó de manera engañosa ante Tatis, ocultando su estatus no licenciado y empujándolo a aceptar términos de préstamo prohibidos por las leyes de protección al consumidor de California, alega la demanda.

Estoy peleando esta batalla no sólo por mí, sino por todos los que aún persiguen su sueño y esperan brindar una mejor vida a su familia , dijo Tatis en un comunicado. Quiero ayudar a proteger a esos jóvenes jugadores que aún no saben cómo cuidarse de estos prestamistas depredadores y esquemas financieros ilegales; los niños deben centrarse en su pasión por el beisbol, no en esquivar tratos comerciales turbios .

Tatis, hijo del ex pelotero de Grandes Ligas, declinó hacer más comentarios antes del partido del lunes por la noche contra los Nacionales de Washington.

Hertzberg indicó que aunque Tatis firmó el acuerdo en su natal República Dominicana, está cubierto por las leyes de protección al consumidor de California.

Big League Advance declinó hacer comentarios.