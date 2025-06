En esta última fecha de la fase de grupos, el pase del Inter Mia-mi en lugar del Porto, multicampeón en Portugal, redujo la brecha entre los más poderosos y los que están fuera de la élite. En el futbol los menos favorecidos tienen una oportunidad real. No se trata sólo de dinero , afirma la UEFA en una nota institucional citada por Los Angeles Times. El equipo que lidera el argentino Lionel Messi hizo historia el jueves al vencer a los Dragones en su segundo partido, algo que nunca una organización de la MLS consiguió antes frente a un rival europeo. Los Ángeles FC y Seattle Sounders lograron sólo dos goles y quedaron fuera de forma anticipada.

A partir del próximo verano, la FIFA pretende celebrar el torneo cada cuatro años, lo que implica un incremento de 64 a 104 encuentros en simultáneo con otras competencias continentales como la Liga de Naciones, Liga de Campeones, Copa Libertadores y Concachampions.

Según el sitio especializado Transfermarkt, el único club de las confederaciones americanas –Conmebol y Concacaf– que puede competir en valor de mercado con las potencias de Europa es el Palmeiras, cuya plantilla está valuada en 293 millones 79 mil 41 dólares. Real Madrid, Manchester City, PSG y Chelsea, rival al que derrotó el Flamengo, superan mil millones. Los brasileños han ganado siete de las últimas ocho ediciones de la Libertadores y encadenan seis títulos consecutivos. Botafogo, valuado en 189 millones 669 mil 310 dólares, rindió al campeón de la Champions con el impulso de un mercado interno en el Brasileirao cada vez más fuerte.

Europa cuenta tres triunfos en la primera fase, incluida la goleada (3-1) que sufrió el Pachuca ante el Real Madrid. En el cierre de la tercera fecha, el Monterrey puede dejar fuera al Inter de Milán con una victoria sobre el japonés Urawa Reds y la conquista de River Plate en su duelo frente a los italianos. Flamengo y Fluminense tienen la posibilidad de avanzar como líderes en sectores que comparten con los Blues, el Espérance Sportive de Túnez y el Borussia Dortmund.