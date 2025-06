Ya recuperamos la Estela de Luz y el Monumento a la Madre, justamente porque ya no sólo eran espacios de consumo, sino que ya había ahí venta y estamos en pláticas para recuperar en los próximos días otros puntos, señaló el funcionario, quien aseguró que los propios dirigentes del movimiento cannábico, han reconocido que se les ha ido de las manos. Que ya no son espacios seguros .

Dijo que si bien no se va a dar ni un paso atrás en las libertades, es obligación de la autoridad poner orden, por lo que la propuesta a los grupos es buscar un espacio que no genere afectaciones a la población, que esté bien controlado, para que no vuelva a contaminarse con vendedores de drogas. Se trata, añadió, de que sea un espacio exclusivamente lúdico, para el consumo tolerado, un solo espacio donde todos puedan confluir.

Pactan con ambulantes

Por otro lado, el funcionario informó que se avanza en el retiro de comerciantes ambulantes en Paseo de la Reforma, por lo que ya se han liberado los que se encontraban en la esquina con avenida de la República, Toledo, así como uno de los dos que se tenían frente a la plaza comercial Reforma 222, y el próximo el lunes se estarán recuperando seis espacios más.