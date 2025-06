D

ecía nuestro querido Eduardo Galeano: Las guerras mienten. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar. La guerra siempre invoca nobles motivos, se matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzará. Ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios y dispuestos a maquillar el horror de la verdad.

Estamos ahí nuevamente. El imperio sionista está deseoso de devorar a Palestina, deseoso de avasallar a todos aquellos que tengan algún sueño de soberanía, y deseoso de destruir a Irán, un país soberano, rebelde, que ha tenido el enorme atrevimiento de apoyar la resistencia antimperial y que además es el tercer país más rico en hidrocarburos sobre la Tierra. Pero no nos olvidemos que el imperio mata para robar, para someter, para imponerse, para dominar.

No te equivoques. Los palestinos son víctimas de un genocidio, Libia y Siria buscaban construir su soberanía, Irán es un país en resistencia antimperial que ha sido atacado unilateralmente. Irán no tiene armas nucleares, se calcula que Israel tiene entre 80 y 400 armas nucleares; Irán se ha sometido a inspecciones por la agencia nuclear internacional, Israel nunca se ha sometido a ninguna inspección; Irán ha firmado el tratado de no proliferación de armas nucleares, Israel se ha negado sistemáticamente a firmar. ¿De qué estamos hablando entonces? Los medios de comunicación nos muestran un mundo al revés. El imperio sionista está poniendo una cortina de humo para no decir abiertamente que hace la guerra para robar, para despojar, para dominar y para destruir a quienes sueñan con un mundo para todos. El imperio quiere un mundo para sí mismo, en el que el resto seamos sus sirvientes. He ahí la ideología sionista del pueblo elegido.

Esta ideología es una tergiversación de la Torah que construyó el judaísmo sionista. En la Torah la bendición de Dios fue dada al extranjero, al migrante, al pobre, al huérfano, a la viuda, al hijo que no es según la carne. El racismo no es parte del mensaje de las grandes tradiciones espirituales. Estamos ante una adulteración satánica, que invierte el mensaje de amor que promovieron las milenarias tradiciones del mundo.