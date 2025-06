Vietnam no está en mi memoria directa personal, pero sí lo están la agresión constante a Nicaragua desde 1979; la invasión de Granada, la enésima invasión de Panamá; el apoyo constante a las guerras de Israel contra sus vecinos y a los crímenes de lesa humanidad (hoy genocidio) contra el pueblo palestino, el financiamiento y armamento de los talibanes en guerra contra los soviéticos en Afganistán y de Saddam Hussein en su guerra contra los ayatollah iraníes… para luego ver cómo se volvían contra sus criaturas en devastadoras e interminables intervenciones militares en Afganistán e Irak. No cabe en un artículo enlistar todas las intervenciones armadas de EU en otros países.

Y todo esto lo aprueba, lo respalda la mayoría de los ciudadanos estadunidenses así como hemos visto que la mayoría de los ciudadanos israelíes aprueba la política genocida que en Gaza practica su Estado. Además del racismo y el supremacismo imperiales, desde el inicio de la guerra fría (señalan tanto Eric Hobsbawn como Joseph Fontana en sus monumentales monografías sobre la historia del siglo XX) se construyó un consenso con base en la paranoia (https://www.jornada.com.mx/2014/08/26/opinion/020a2pol) y la inyección del terror al comunismo. No está de más señalar que los poderosos de Occidente temían más a la subversión y a la revolución que a una Unión Soviética poco agresiva. Terror a la catástrofe nuclear, a la tercera guerra mundial, al fin del mundo, pero más aún, al comunismo . Colapsada la Unión Soviética al perder por poquito la carrera parejera con EU (la crisis terminal del orbe bipolar, que explica muy bien Eric Hobsbawn https://www.jornada.com.mx/2022/03/22/opinion/018a1pol), la paranoia anticomunista se transfirió al terrorismo global y al mundo islámico, con iguales efectos y resultados parecidos: guerras parciales que reactivan a la agonizante economía estadunidense.

Creo que estas evocaciones son para recordarme una cosa: desde que soy mayor de edad los alarmistas me han sobresaltado con el fin del mundo en al menos cinco ocasiones: 1990 (Irak), 2001 (Afganistán), 2003 (Irak, otra vez), 2024 (Gaza), y ahora, 2025, con la guerra contra Irán desatada por Estados Unidos y su títere/vanguardia armada, Israel. Pero de ello extraigo una lección: el negocio del imperio no es destruir el mundo, así que podemos estar tranquilos a ese respecto. No habrá guerra nuclear ni tercera guerra mundial. Eso sí, como seres humanos debemos hacer cuanto esté en nuestras manos (que es poco) por detener el genocidio en Gaza. O quizá no tan poco: trabajar porque este país nunca respalde a las agresiones criminales de Estados Unidos e Israel.