Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 24 de junio de 2025, p. 10

La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, sostuvo que en las reuniones que ha tenido con colectivos de buscadores de personas desaparecidas, ninguno le ha solicitado su renuncia.

Al acudir a la presentación de avances de los foros organizados por la Secretaría de Gobernación (SG), encaminados a incorporar las opiniones de víctimas y colectivos para modificar la iniciativa de reforma legislativa en esta materia, la titular de la CNDH expresó en los colectivos veo que están contentos, cuando van conmigo están contentos, y lo que agradecen es que sean tomados en cuenta como nunca antes habían sido tomados en cuenta .

Consultada en conferencia de prensa en la sede de Gobernación sobre las quejas que varias de las madres buscadoras, quienes reprocharon que no asistiera a los diálogos que iniciaron desde abril, Piedra Ibarra expuso que a cada uno de los encuentros acudió personal del organismo, y dijo que desde su primera gestión en este cargo “me he reunido con múltiples grupos de colectivos (…) y lo que se me hace curioso es que en todas las reuniones que he tenido, en ninguna me han pedido la renuncia.