Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 24 de junio de 2025, p. 7

¡Calma, calma! , solicitó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a quienes aspiran en su partido, Morena, a alguna candidatura pa-ra el proceso electoral de 2027.

Llamó a no anticiparse y esperar hasta que salga la parte oficial y, de momento, los convocó a seguir trabajando de cerca con la gente, como siempre .

Interrogada en la mañanera de ayer sobre los comicios de 2027 –donde se definirán, entre otros cargos, las gubernaturas de 17 entidades–, la jefa del Ejecutivo federal consideró que el movimiento de transformación no necesita promoverse, porque está muy fuerte en el país, y hay un reconocimiento del pueblo .