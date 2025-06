Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México, destacó que llama la atención que desde la Secretaría de Educación Pública se afirme que más de la mitad de los profesores están de acuerdo en que los cambios de escuela sean en función de la antigüedad, lo que dejaría fuera a muchos que no tienen tantos años de servicio, pero que llevan años solicitando un cambio de centro de trabajo que los acerque a sus domicilios .

En entrevistas por separado, recordaron que la medida de congelar la edad de jubilación sólo beneficia a los educadores que están en el artículo décimo transitorio de la Ley del Issste vigente, no así a 85 por ciento de los profesores en activo que ya están en cuentas individualizadas, quienes no recibirán ningún beneficio de este decreto .

Ante la inminente publicación de dos decretos presidenciales: uno para el congelamiento de la edad de jubilación y otro para aplicar un nuevo modelo de cambios de centro de trabajo para docentes, dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reiteraron que no es con parches como se van a solucionar los problemas generados por la Usicamm (Ley General de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros), y la falta de abrogación de la Ley del Issste de 2007 .

Respecto al decreto que congela la edad de jubilación, para reducirla cada tres años hasta llegar en 2034 a 53 para maestras y 55 para maestros, Isael González Vázquez, secretario general de la sección 7 de Chiapas, apunta que ambos decretos, que se prevé sean publicados hoy en el Diario Oficial de la Federación, ratifican lo que nos presentaron en las mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación, y que declaramos nulo, porque no resuelve nuestra demanda de abrogación de la Ley del Issste 2007, entre otros temas .

El gobierno federal, aseguró, estaba esperando que aceptáramos esa propuesta para que los decretos aparecieran como parte de la respuesta que da al movimiento magisterial, y no lo vemos así, porque no ayuda. La CNTE espera una modificación constitucional, no un decreto presidencial .

En tanto, la sección 22 de Oaxaca reiteró que las condiciones de injusticia y precariedad continúan para la mayoría del magisterio , pues aquellos con cuentas individualizadas deben trabajar hasta los 60 años para poder retirarse por cesantía y tener al menos 25 años cotizados. Además, deben esperar a los 65 para acceder al programa del Fondo de Pensión para el Bienestar.