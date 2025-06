El ex ministro compareció en una de las piezas abiertas para desentrañar los varios casos de corrupción y nepotismo en los que está presuntamente implicado, así como su ex su asesor y operador Koldo García, también imputado. La versión de ambos fue similar, al insistir en que las grabaciones podrían estar manipuladas .

Madrid. José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes del gobierno español y ex secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), testificó ayer ante el Tribunal Supremo en calidad de investigado y negó cualquier implicación en la trama de corrupción por la adjudicación ilegal de obras públicas a cambio de comisiones.

Ábalos compareció durante más de hora y media y durante su intervención, en la que su ­abogado no formuló preguntas, explicó que no se reconoce en los audios incluidos en el último informe de la UCO, y aseguró que no hubo irregularidades en la adjudicación de contratos ­públicos. Es la tercera vez que el ex ministro comparece ante el Tribunal Supremo, por donde ya pasó el 12 de diciembre de forma voluntaria y el 20 de febrero como investigado.

Para Koldo García es la segunda vez, tras su comparecencia del 17 de diciembre.

Conversaciones sensibles

Las grabaciones en que se basa la investigación fueron extraídas de una memoria informática que guardaba en su vivienda Koldo García, quien se dedicó en los últimos 10 años a grabar las conversaciones sensibles que mantuvo con la mayoría de sus interlocutores, entre ellos Ábalos y su sucesor en la secretaría de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien además era uno de los hombres de máxima confianza del presidente Pedro Sánchez y su operador político en las negociaciones con los independentistas catalanes y vascos. Cerdán también es investigado por la justicia, ya dimitió de todos los cargos en el partido y se está a la espera de su comparecencia ante el juzgado por esta misma trama.