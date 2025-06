Cientos de otras actuaciones tendrán lugar durante el fin de semana, incluyendo las del trío irlandés de hip-hop Kneecap, las estrellas del pop británico Charli XCX y RAYE, el rapero ganador del Grammy Doechii, la cantante pop Gracie Abrams, las bandas de rock Wolf Alice, The Libertines y Wet Leg.

Las puertas de Worthy Farm abrirán a las 8 horas de mañana y la primera cabeza de cartel será The 1975 en el escenario Pyramid el viernes.

The Independent

The Independent

Al reflexionar sobre su experiencia inaugural, la artista de 38 años admitió: Realmente no sabía en qué me estaba metiendo, porque por aquel entonces nunca había ido de campamento, no era muy aficionada a los conciertos, y Glastonbury es realmente, en cuanto a festivales, el más grande .

Pronto descubrió que el encanto único del festival va mucho más allá de sus famosos escenarios. Cuando lo ves por televisión, sólo ves una multitud enorme frente al escenario Pyramid, que es una parte fundamental, pero es mucho más. Es mágico. Todos son muy amables y el ambiente es realmente increíble , añadió.

Su decisión de asistir sobria llegó hace dos años, tras un exitoso enero seco. Hubbard decidió extender su paréntesis de alcohol hasta el verano, lo que la llevó a su primera experiencia en Glastonbury sin alcohol, una decisión que ha adoptado con entusiasmo para sus siguientes visitas.

Ella explicó: “siempre hago el enero seco y leí que hay que hacerlo durante tres meses para sentir la diferencia en el cuerpo, así que no bebí de enero de 2023 a marzo, y a finales de marzo, pensé: ‘Ya no me importa beber’.