Martes 24 de junio de 2025

El problema que esconde el liderato de México en la primera fase de la Copa Oro es el gol, un detalle crucial que delanteros como Raúl Jiménez y Santiago Giménez no tienen desde procesos anteriores, afirma Luis Roberto Alves, Zague, máximo goleador del club América y mundialista en Estados Unidos 1994. El ex futbolista de ascendencia brasileña repasa la lista de anotadores del Tricolor ante sus tres rivales recientes –República Dominicana, Surinam y Costa Rica– y observa que un defensor central, César Montes (tres tantos), es quien está a la cabeza. Sigue siendo inoperante, hay muchas carencias para elaborar jugadas en el ataque .

A diferencia de los partidos de inicio, el representativo mexicano renunció a jugar con una dupla de delanteros frente a Costa Rica. En el primero perdimos 65 pelotas, contra Surinam, 44; no tengo el dato, pero estoy seguro que, en este último fueron bastante menos , argumentó el seleccionador nacional Javier Aguirre sobre la elección de Jiménez como único delantero de área. El empate a cero obligó la entrada del atacante del AC Milán, quien estuvo cerca de darle al Tricolor la victoria con una espectacular tijera que el árbitro guatemalteco Mario Escobar anuló por fuera de juego, con ayuda de sus asistentes en el VAR.