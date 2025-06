Adriana Díaz Reyes

Danzar sobre hielo ha convertido a la patinadora mexicana Harlow Stanley en una mujer resiliente. No sólo por levantarse de cada caída, sino por mantener el sueño olímpico a pesar de las trabas en el camino.

En los últimos meses, la deportista de 18 años enfrentó momentos traumáticos, como el accidente aéreo donde fallecieron algunos de sus mejores amigos y la inesperada separación de su pareja deportiva, Nikita Sosnenko, por cuestiones políticas.

Han sido experiencias muy difíciles de superar. Me dan ganas de llorar al recordar a la gente que estaba en el avión porque conocía a muchos de ellos , recordó la seleccionada sobre el choque entre una aeronave y un helicóptero que dejó como saldo 14 miembros de la comunidad del patinaje fallecidos.

Hace poco más de un año, Stanley se despidió de su compañero de competencias por motivos ajenos al deporte. “Fuimos a México a una competencia internacional y al regresar ya no lo dejaron entrar a Estados Unidos por ser ucranio. No lo podía creer, fue algo injusto tratar de regresarlo al país donde nació. Con él me llevaba muy bien, competimos dos temporadas y fuimos a cuatro Grand Prix juveniles juntos. Ese día perdí mi sueño olímpico, pensé que mi carrera había terminado”, compartió la patinadora, quien habla español con soltura pese a haber nacido en Denver, Colorado.

Encontrar a un nuevo cómplice en la pista no fue sencillo, pues por cada ocho niñas hay un niño practicando la danza sobre hielo. Fueron cuatro meses sin competir hasta que encontró a Seiji Urano, con quien participará en el preolímpico en China, del 14 al 21 de septiembre próximos.