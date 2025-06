Ana Mónica Rodríguez

Martes 24 de junio de 2025

El libro Mexico-Tenochtitlan: Dynamism at the Center of the World (México-Tenochtitlan: Dinamismo en el centro del mundo) fue galardonado con el Premio Raymond e Yvonne Lantier 2025, que otorga la Academia Francesa de Inscripciones y Bellas Letras, por ser considerado una obra de investigación de alta calidad de tema arqueológico e histórico

La publicación de Bárbara Mundy, Leonardo López Luján y Elizabeth H. Boone (editores), de Dumbarton Oaks (Universidad Harvard), analiza de manera minuciosa en 13 capítulos las razones en torno a la consolidación de Tenochtitlan, así como su ascenso al poder a partir del siglo XIII, cuando sus líderes la transformaron en el centro político, económico y espiritual mexica, el cual, incluso después de la invasión española y caída del imperio (1519-1521), siguió siendo un centro urbano dinámico, característica que perdura en la Ciudad de México.

El volumen, resultado de una reunión académica realizada al finalizar la pandemia, está dedicado al fallecido historiador y antropólogo Alfredo López Austin, quien contribuyó a la comprensión, tanto popular como académica, de la cosmovisión nahua y del pasado mesoamericano.

En la obra, que cuenta con ensayos de 15 académicos de México, Estados Unidos y Japón, se destacan descubrimientos desde la fundación del Proyecto Templo Mayor, por Eduardo Matos Moctezuma, así como de hallazgos sacados a la luz por la investigación arqueológica; además, analiza las excavaciones de ofrendas y entierros, y examina esculturas, manuscritos, objetos rituales, la producción artística e ideologías imperiales.

La Tlaltecuhtli

Entre los hallazgos hechos en el antiguo recinto ceremonial sobresale el del 2 de octubre de 2006, cuando en el Templo Mayor emergió, en uno de los extremos del flanco oriental, la gran escultura de Tlaltecuhtli, la diosa de la Tierra, la devoradora de hombres y del Sol, tras casi cinco siglos oculta.

La escultura fue descubierta por integrantes del Programa de Arqueología Urbana (PAU) encabezados entonces por Álvaro Barrera, cuya investigación científica está englobada en el Proyecto Templo Mayor (PTM), que dirige el arqueólogo Leonardo López Luján desde 1991.

López Luján, recién galardonado con el Premio Nacional de Artes y Literatura 2024, que recibirá el 22 de julio en el Palacio de Bellas Artes, escribe en el libro Escultura monumental mexica (Fondo de Cultura Económica): Tlaltecuhtli, Señora de la Tierra, progenitora y a la vez devoradora de todas las criaturas, es la mayor talla jamás extraída del subsuelo de la Ciudad de México, que asomó ese día uno de sus cantos, casi en la confluencia de las calles República de Argentina y República de Guatemala .

A casi 20 años de ese hallazgo, las investigaciones se multiplicaron y los estudios hechos sobre el colosal monolito han arrojado abundante información y bibliografía sobre la historia del recinto sagrado, tierra santa de la antigua Tenochtitlan.

Sobre todo, la aparición de esta divinidad del panteón mexica dio pie a la búsqueda de los restos de tres tlatoanis que, según describen y coinciden las fuentes históricas, se hallan cerca del lugar donde estaba el monolito.

López Luján refirió en entrevista con La Jornada que las investigaciones en ese punto de la antigua Tenochtitlan son muy importantes, porque estamos justo al pie de la pirámide, en una área donde existió mucha actividad ritual, pero ahora hay equipos trabajando: unos en el vestíbulo, otros en la zona arqueológica, y Raúl Barrera, coordinador del PAU, anda fuera en otras exploraciones.

El multigalardonado director del PTM puntualizó: “fuentes históricas como Fray Diego Durán, o Alvarado Tezozómoc y Bernal Díaz del Castillo, entre otros clásicos, nos dicen que cuando morían los reyes eran cremados.

Cuando los tres hermanos Axayácatl, Tízoc y Ahuízotl murieron se hizo una gran pira para quemar sus cuerpos al pie del Templo Mayor. Después, recolectaban las cenizas y con una ofrenda gigantesca las enterraban justo aquí abajo.

Durante los trabajos “hemos abierto ofrendas, con decenas de miles de objetos, una tras otra, pero es fecha que no hemos encontrado una caja con las cenizas del rey; tal vez estén más para allá o abajo de este edificio o de aquél. No sabemos, pero todas las fuentes históricas y descripciones coinciden en decir esto; incluso en otros pueblos de Mesoamérica, como Guatemala y Michoacán, enterraban a sus reyes al pie de la pirámide.