César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 23 de junio de 2025, p. 19

En mercados de chácharas de la capital del país y el estado de México venden juguetes sexuales usados que se recolectan en tiraderos y ofrecen ropavejeros y pepenadores. Están sucios porque se exponen en el piso junto con herramientas oxidadas, ropa usada, productos eléctricos en mal estado e infinidad de objetos insalubres; no obstante, los comerciantes hacen recomendaciones “para sanitizarlos”.

De acuerdo con especialistas en sexología, la venta y compra de juguetes sexuales usados conlleva principalmente riesgos a la salud relacionados con la transmisión de infecciones, entre ellos, estafilococos u hongos como la cándida.

En su mayoría sucios y deterirados, se ofrecen vibradores, dildos, consoladores, fundas, dilatadores, anillos, estimuladores, lubricantes, torsos, muñecas inflables y de silicón en tianguis de las colonias Ajusco, El Salado, Santa Cruz Meyehualco, Texcoco, el Zarco, Bordo de Xochiaca, en la periferia de la Ciudad de México y el área conurbada, donde, cabizbajos, los compradores recorren los puestos.

Algunas de estas mercancías conservan su empaque original y otras son nuevas, procedentes de Asia. Los precios son hasta 80 por ciento más bajos que en las sex shops, donde se consiguen nuevos. Los comerciantes sugieren lavarlos con clarasol para reducir el riesgo de infecciones .