Entrevistado al concluir el acto, Gricha Raether, secretario general de la agrupación nacional, reconoció la afinidad que tienen con el partido del presidente estadunidense Donald Trump, pero aseguró que no reciben ningún financiamiento de ciudadanos extranjeros.

Interrogado sobre la política migratoria del gobierno de Trump, afirmó que todos los países tienen derecho a defender sus fronteras y hacer valer sus leyes migratorias .

Durante una reunión ayer en la Ciudad de México, el ex gobernador de Guanajuato Juan Manuel Oliva, quien ha sido relacionado con el bloque conocido como El Yunque, rindió protesta como secretario de organización de México Republicano. Aclaró que ya presentó su renuncia al PAN; el organismo hizo un guiño a los militantes del blanquiazul.

“Si Acción Nacional ha renunciado o se niega a defender los valores que le dieron origen, México Republicano lo hará… si Acción Nacional no está preparado para enfrentar a Claudia Sheinbaum porque le falta contundencia, nosotros se la prestamos”, expuso Peña Neder.

Aseguró que son el único partido que dice la verdad sobre su ideología y que el PAN y el PRI de manera constante caen en falsa retórica. “Nosotros no vamos a usar eufemismos ni vamos a mentir. Somos claramente lo que somos y convocamos claramente a lo que convocamos, por eso tendremos viabilidad en muchas regiones del país… ni siquiera puede atribuirse el discurso conservador a Claudio X. González; me parece que ellos no encajan en el modelo; nosotros sí respondemos al modelo ideológica, política y organizacionalmente”, apuntó.

En conferencia de prensa en un hotel en la Ciudad de México, sus integrantes se pronunciaron en contra de otorgar subsidios en el país, y en su lugar apostar por créditos para generar un crecimiento de más de 4 por ciento de la economía, con acciones vinculadas a la cadena productiva de Estados Unidos.