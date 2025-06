Alexia Villaseñor

Lunes 23 de junio de 2025

Los desayunos calientes en educación básica en Chiapas, aunque significan un esfuerzo, no son suficientes para contrarrestar el rezago alimentario en los alumnos, pues debido a la lejanía de varias comunidades, llegan incompletos al caerse o perderse en el trayecto , señalaron docentes de primaria de Palenque y Ocosingo.

Sebastián G., director de primaria, indicó que en su escuela, cuya matrícula es de 280 niños, envían productos, pero son los mínimos . Refirió que en ocasiones les llegan 11 kilos de frijol para dos meses. A veces no nos mandan otra leguminosa o cereal, por lo cual los padres deben contribuir para completar las porciones .

Mencionó que es difícil dar seguimiento a la campaña de Vida Saludable, porque no es que los niños no quieran comer sano, sino que tienen tantas carencias que no llevan ni lo básico para la escuela .

El programa, expresó, debería considerar las porciones y los menús dependiendo del universo de estudiantes que tiene cada plantel, pues de otra manera no se alcanza a cumplir con los objetivos deseados. Dijo que entre los productos que envían figuran arroz, frijoles, harina de maíz para tortillas, papas, aceite y sopas integrales, pero no siempre llega de todo .

De acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el objetivo del Programa de Desayunos Escolares Calientes es contribuir al acceso a alimentos inocuos y nutritivos de la población en edad escolar, con la entrega de raciones diseñadas con base en criterios de calidad nutricia. La población objetivo son niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, que asisten a planteles públicos ubicados en zonas indígenas, rurales y urbanas de alto y muy alto grado de marginación.