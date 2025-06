En ese contexto, volvió a criticar a los opositores y destacó que si el tiempo que invierten a las redes sociales para hablar mal de su gobierno lo dedicaran a México, tendrían mejores resultados.

Los que no quieren al gobierno de la transformación, que por cierto, ya son bien poquitos, cada vez menos, además de que están llenos de odio, de enojo, porque la gente no les hace caso, en vez de ponerse a ver por qué no les hacen caso, nada más andan de frustrados, con odios, con enojo. Ya que hagan yoga, para que se tranquilicen un poco. Todos ellos ahí están en las redes sociales; si el tiempo que utilizan en eso lo dedicaran a México sería muy distinto. Pero ahí están, critique y critique.

La mandataria comprometió al titular del IMSS, Zoé Robledo, a que el 30 de octubre estará funcionando al 100 por ciento este hospital de especialidades en Gineco-Pediatría, al igual que pronto estará en operaciones el hospital del IMSS-Bienestar de Ciudad del Carmen.

Antes, también desde Ciudad del Carmen, la Presidenta encabezó una asamblea del programa Salud Casa por Casa, donde aseveró que los profesionales del sector que forman parte de esa estrategia harán historia en México y el mundo, ya que se trata de un proyecto que cuida el bienestar de las personas adultas mayores y con discapacidad.