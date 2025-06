J

esús Martínez Patiño disfruta el enorme gozo de lograr el ascenso de forma deportiva. A la lucha y garra que el Real Oviedo puso en el terreno de juego, sumó inversión y genio en una Liga tan exigente como es la española. El club asturiano, cuyo control asumió Grupo Pachuca en 2022, ya es de la élite. Miles de seguidores festejaron el sábado en el estadio Carlos Tartiere y se desbordaron eufóricos hacia la cancha, deseosos de tocar a sus héroes. Rieron y lloraron de felicidad… Ése es el placer –toda proporción guardada– que le han robado a los aficionados de la Liga Mx con la quita del ascenso.

Con semejante hazaña, el liderazgo y los bonos de Martínez Patiño crecen hasta convertirlo en un gigante, digno de admiración entre los dueños de equipos mexicanos, por ahora divididos en dos grupos; uno de ellos, el llamado G-8 encabezado precisamente por Grupo Pachuca. El otro pelotón es comandado por Televisa, creador de la multipropiedad… Cierto, ambos tienen cola que les pisen, la diferencia es que el primero despunta con logros deportivos en el terreno que lo pongan, y disfruta ya de un reconocimiento extrafronteras.

Martínez sabe ascender a los equipos. Lo hizo con Tuzos en 1998. Lo mismo con el León: lo adquirió en 2010 y un par de años después lo puso en Primera División. En 2016 subió al argentino Talleres de Córdoba, que acabó en manos de su ex socio Andrés Fassi, a quien le ofrecieron (y rehusó) dirigir la Asociación de Futbol Argentino, intuían que traía el saber hacer , por ser colaborador de Martínez… Tres años le tomó proyectar al Real Oviedo, del que es socio mayoritario con Grupo Carso, de Carlos Slim. Exultante clamó haber logrado el reto más importante de mi carrera .