E

l momento obliga: estamos en lo dicho, el mundo no teme a Estados Unidos por su poder nuclear, el mundo teme a Estados Unidos porque tiene a Donald Trump. De eso no existe duda.

Y no hay mucho que agregar: sí, la humanidad está en peligro y algo se nos esconde, porque no es posible que los actores de la guerra pretendan ignorar que un conflicto armado mundial ahora, sólo sería el último enfrentamiento entre los humanos actuales.

Muchas páginas de la historia nos muestran que hubo momentos en que los supremacistas trataron de borrar del planeta a quienes suponían y suponen inferiores. Los métodos que se usaron para liquidar a quienes no parecían sus iguales han sido también muchos, todos letales, todos imposibles de justificar. Lo mismo los campos de exterminio que los bombardeos incesantes. Los métodos variaron, no la intención: el exterminio.

Hoy pareciera que se ensaya una nueva estrategia de destrucción, una en la que el aniquilamiento de una parte de la especie, la mayor parte, tenga como móvil el odio y no un proyecto; una especie de limpieza étnica en la que los habitantes de la Tierra sólo sean aquellos que por su raza hayan sido protegidos por alguna hegemonía.