ue no fue López Velarde!... que fue Díaz Mirón. ¡Que no fue López Velarde!... que fue Díaz Mirón. ¡Que no fue López Velarde!... que fue Díaz Mirón. Así, hasta llegar a 100 repeticiones, me sentí obligado a ofrecer a los lectores de la columneta una expresión mínima de mi bochorno y profunda vergüenza, en razón de la torpeza y descuido, exhibidos el pasado lunes 16, cuando equivoqué la autoría de un bello verso/consigna y, en lugar de nombrar a su autor, el veracruzano Salvador Díaz Mirón, se lo adjudiqué a otro gran poeta, Ramón López Velarde, nacido en Zacatecas en 1888. Lo que voy a contarles no tiene nada que ver con el tema anunciado, pero sí, con el gafe por mí cometido. Por eso es que no aguanté compartirles un grato momento, llegado como los mejores con los que uno se tropieza, de pura casualidad. La persona que estaba en la puerta me saludó afablemente y de inmediato me dijo: Busco al señor Ortiz, ¿es usted su papá? No me dejó responder y agregó: Él fue mi maestro de literatura y le vengo regresar un libro que me prestó allá por los años 60. ¿Podría ver al maestro? No pude contenerme, reí en su cara. Sorprendido, mohíno, me miró, pero de pronto lo entendió todo. Se rió, nos abrazamos y me dio su nombre (que nada me dijo). Lo invité a pasar mientras él me entregaba un pequeño envoltorio, al tiempo que me decía: Usted perdonará, pero ha resistido muchos cambios de domicilio. Además, dos de mis hijas estudiaron en él. Por eso no les compré uno nuevo. No era lo mismo, y aunque en mi casa me hacían burla, yo siempre conservé el propósito de buscarlo y poner en sus manos el libro que hace más de medio siglo me prestó. No creo que se acuerde, pero usted me aprobó. Seguramente lo habrás merecido, le contesté y luego, de sorpresa, le espeté: Semejante al nocturno peregrino mi esperanza inmortal no mira el suelo; no viendo mas que sombra en el camino, sólo contempla el resplandor del cielo. Evidente sorpresa y pronta recuperación. Me contestó: Fiado en el instinto que me empuja, desprecio los peligros que señalas. El ave canta, aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas. Y ya encarrerado, queriendo ponerle final a este duelo memorioso, dije: Los claros timbres de que estoy ufano han de salir de la calumnia ilesos ... Él meditó unos segundos, pero luego, con una satisfacción que lo desbordaba, como si tuviera el micrófono enfrente, terminó: “Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan… Mi plumaje es de esos.”