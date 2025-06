Añadió Claudia: naciones Unidas debe ser hoy más que nunca la institución que llame a la construcción de la paz . Agregó en redes sociales: “Un hombre sabio, el papa Francisco, dijo algo que resulta sumamente pertinente en este momento: ‘la guerra es el mayor fracaso de la humanidad. No hay futuro en la destrucción sino en la fraternidad. La paz no es sólo ausencia de guerra es la construcción de la justicia”. En otras palabras, México no se dejará arrastrar a un conflicto bélico, su posición es a favor de la paz. ¡No se calienten, cerillos!

El canciller

Ha resultado afortunada la designación que hizo la presidenta Sheinbaum de Juan Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores. Desde enero que tomó posesión Trump, y ahora con el nuevo conflicto Estados Unidos-Irán-Israel, nuestro país ha sido sometido a una tensión sin precedente. De la Fuente fungió como representante permanente de México ante Naciones Unidas entre 2019 y 2023, presidió el Consejo de Seguridad y lideró la segunda reunión de estados participantes del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. El también ex rector de la UNAM no llegó a aprender, sino a aportar al equipo de Sheinbaum Pardo un caudal único de experiencia en materia de política internacional.

Díselo a Claudia

Asunto: casi 10 años de lucha por su pensión

Al cumplir 60 años comencé mi trámite de jubilación ante el IMSS en la subdelegación siete Del Valle, que me reconoció las 600 semanas requeridas de acuerdo con la ley de 1973. Suspendí el trámite porque conseguí empleo y lo retomé en 2016. También cambié de domicilio y me asignaron la subdelegación 10 Churubusco, donde sólo me reconocen 280 semanas y me han ignorado y rechazado aun contando con documentos probatorios expedidos por ellos. Voy para 10 años de lucha y aún con las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no hay una respuesta favorable.

Jesús Roldán Victoria

Esta refinería (Coatzacoalcos) refina más que la barda de Calderón y el triple que la de Dos Bocas.

